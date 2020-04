tmw La Serie B riparte? La posizione del Livorno: le strutture il problema. Ma si a ripresa

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Gli amaranto, così come tutte le altre protagoniste della Serie B, sono disponibili alla ripresa e in attesa di capire quali siano le direttive definitive da seguire. Le strutture sono però un problema non da poco. La società labronica da anni sia appoggia al centro CONI di Tirrenia per gli allenamenti e resta da capirne la disponibilità una volta dato il via libera alla ripresa e quali saranno le mosse da fare per mettere in atto i protocolli sanitari. Al club, poi, occorrerà reperire anche un albergo per il ritiro.