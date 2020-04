tmw La Serie B riparte? La posizione del Pescara: meglio via ritardato e più certezze sanitarie

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Anche il Delfino è nel novero delle società favorevoli alla ripresa e del completamento della stagione in corso. La discriminante più importante è e rimane quella della sicurezza. Il club abruzzese, infatti, sarebbe disposto ad un ritorno in campo posticipato rispetto a quanto ipotizzato nelle ultime settimane, purché con maggiori certezze sul piano sanitario.

Sotto il profilo delle strutture e dell’attuazione dei protocolli imposti dalla FIGC il Pescara non ha alcun tipo di problema. Il centro sportivo permette di operare secondo le direttive e anche il pernottamento dei calciatori e dello staff verrà effettuato in una struttura nei pressi. Già attivate le procedure di panificazione di tutte le strutture.