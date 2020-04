tmw La Serie B riparte? La posizione del Pisa: "Chi non vuol finire, non vuol bene al calcio"

vedi letture

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Il ritorno in B dopo tre stagioni, un undicesimo posto equidistante tra zona playoff e zona playout. Per il pisa il campionato è ancora aperto, le ambizioni e gli obiettivi ci sono.

Così come la voglia di giocare, “chi non vuole finire il campionato non vuole bene né agli italiani, né al calcio e neppure ai propri tifosi” è stato il pensiero del presidente nerazzurro Giuseppe Corrado. Che con il suo club è già anche organizzato a livello di strutture: per potersi allenare secondo protocollo, la truppa di mister D'Angelo dispone del campo di allenamento di San Piero a Grado, ma ancor più dello stadio “Arena Garibaldi”, che mette a disposizione anche varie sale spogliatoio per poter evitare assembramenti. E' solo attesa la conferma dei protocolli sanitari, che prevederanno anche tamponi ed esami sierologici, poi si procederà anche a quelli.

Unico nodo ancora da sciogliere, quello legato alla struttura alberghiera da scegliere tra quelle al vaglio.