tmw La Serie B riparte? La posizione del Venezia: "Andremo ad allenarci sulla luna"

vedi letture

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Zona playout, ma salvezza ancora possibile per il Venezia, anche se sulla ripresa il club appare scettico. “Tutti vorrebbero poter tornare a calcare presto i campi da gioco, ma purtroppo le indicazioni che riceviamo da parte del governo e dei funzionari sanitari, in Italia e in altri paesi, non ci permettono di essere ottimisti”, le parole del presidente Duncan Niederauer.

Ribadite, a TuttoMercatoWeb.com, dal Ds Fabio Lupo, che si è così espresso - con ironica - circa i protocolli sanitari: “Anche grazie alla proprietà americana che conosce la NASA, abbiamo noleggiato un'astronave e andremo ad allenarci sulla luna: è più attuabile questo rispetto ai protocolli sanitari, che non danno neppure eccessive garanzie”.

Il patron ha anche proposto di non retrocedere nessuno, in nessuna delle categorie calcistiche.