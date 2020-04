tmw La Serie B riparte? La posizione dell'Ascoli: "Non è scontato che tutto vada bene"

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Una classifica calda per l'Ascoli, ma con il vantaggio sul Venezia per evitare la zona playout e una partita da recuperare: con queste premesse, si riaprirebbe il torneo della truppa marchigiana, anche se sulla ripresa il club sta andando molto cauto, poiché vorrebbe garanzie di estrema sicurezza.

“I protocolli da seguire hanno un alto costo a livello economico e non danno la sicurezza che tutto vada bene. La responsabilità penale ricade poi sullo staff sanitario e sul presidente. Quando sarà il momento spero ascoltino il nostro pensiero. Io personalmente preferirei ricominciare ma con tutte le garanzie necessarie", è il pensiero del presidente Carlo Neri.

A ogni modo, centro sportivo all'avanguardia, ma una zona per il pernottamento ancora da identificare: il comune hotel che è sede del ritiro non rispetterebbe i parametri, per cui andrebbe trovata un'altra location.