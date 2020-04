tmw La Serie B riparte? La posizione dell'Empoli: Monteboro la garanzia. Pronti a partire

vedi letture

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

L'arrivo di mister Pasquale Marino e la svolta, 16 punti in 7 partite (5 vittorie, un pari e una sconfitta), 2.29 di media e una risalita in classifica che significa, allo stato attuale, nono posto. Ripartire, quindi, si deve.

E in tal senso, la posizione dell'Empoli è stata spiegata alla perfezione dal Ds Pietro Accardi: “Ci stiamo muovendo seguendo il protocollo della commissione medica. Dunque, nell’ipotesi di ripartire, dal ritiro alle visite per calciatori e staff. Il centro sportivo di Monteboro, con Casa Azzurri, ci offre la possibilità di ospitare il ritiro con i nostri 25 giocatori, lo staff e quant’altro. Sanificare la struttura in precedenza, come del resto i locali del Castellani, non sarà un problema insormontabile. Ovviamente tutti dovranno prima sottoporsi ad una nuova visita d’idoneità e le condizioni di salutate dovranno essere poi monitorate ogni due o tre giorni. Test e tamponi? Su questo aspettiamo indicazioni più precise".