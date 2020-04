tmw La Serie B riparte? La posizione della Juve Stabia: favorevole, con ripresa in autunno

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Da casa delle Vespe traspare la volontà di chiudere qui la stagione in corso vista la difficile situazione sanitaria in tutto il paese. Qualora però si dovesse tornare in campo l’auspicio è di farlo in autunno quando il rischio dovrebbe essere notevolmente ridotto. Sotto l’aspetto delle strutture in relazione ai protocolli sanitari, comunque, non dovrebbero esserci grossi problemi. Nella struttura dove si allena la squadra non c’è una foresteria per il pernottamento di giocatori e staff ma vi sono degli alberghi nelle vicinanze adatti allo scopo.