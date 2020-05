tmw La Serie B verso la ripartenza. Ascoli: si attende la riapertura del centro sportivo

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

A suo tempo, neppure troppi giorni fa, il presidente dell'Ascoli Carlo Neri fu molto chiaro in merito alla ripresa del campionato: “I protocolli da seguire hanno un alto costo a livello economico e non danno la sicurezza che tutto vada bene. La responsabilità penale ricade poi sullo staff sanitario e sul presidente. Quando sarà il momento spero ascoltino il nostro pensiero. Io personalmente preferirei ricominciare ma con tutte le garanzie necessarie".

I bianconeri dispongono di un centro sportivo all'avanguardia, ma al momento lo stesso è ancora chiuso. Occorrerà solo attuare le ultime misure, ma per il momento non è stata stabilita una data ufficiale per la ripresa della preparazione che potrebbe essere il preludio del nuovo via alla restante parte di campionato da giocare.