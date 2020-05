tmw La Serie B verso la ripartenza. Benevento: entro mercoledì al via la ripresa

vedi letture

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Ultime ore di attesa e poi Benevento di nuovo in campo. La società sannita infatti, che è a un passo dalla promozione in Serie A, sta lavorando per poter riaprire il centro sportivo (con tre campo a disposizione se si considera anche lo stadio "Vigorito") ai propri tesserati, affinché gli stessi possano almeno svolgere gli allenamenti individuali; non solo, la società si sta organizzando anche per i controlli medici da effettuare ai calciatori che erano rientrati nelle proprie abitazioni per trascorrere la quarantena.

A ogni modo, entro mercoledì al massimo, la macchina organizzativa sarà pronta, e la truppa di Filippo Inzaghi potrà di nuovo riprendere la preparazione in vista dell'eventuale ripresa del torneo.