tmw La Serie B verso la ripartenza. Chievo: Veronello a disposizione, ma si aspetta

vedi letture

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Pronti, attenti, via... la ripresa almeno degli allenamenti può partire.

Lo ha stabilito il Governo, ma il Chievo Verona prende ulteriore tempo. Non ci sono notizie in merito alla ripresa della preparazione della formazione guidata da mister Alfredo Aglietti, ma grossi problemi il club non lo presenta: il centro sportivo Veronello è già stato sanificato e al suo interno vi sono sia gli spazi per gestire il lavoro in gruppi distinti sia le stanze per far alloggiare la squadra che le necessità per attuare tutti i protocolli sanitari richiesti dalla FIGC.