tmw La Serie B verso la ripartenza. Cosenza: organizzazione nel vivo. Con un ma

vedi letture

"Per avere ossigeno serve un investimento importante da un fondo mirato, tipo un 'Piano Marshall'. Ma a mio avviso questa stagione andrebbe annullata": molto chiaro quello che è il pensiero del presidente del Cosenza Eugenio Guarascio.

Al netto di questo, già dalla metà del mese scorso, il club si è comunque attivato per strutturare la possibile ripresa degli allenamenti, con un'organizzazione che andrebbe a riguardare circa una cinquantina di persone, comprensive di alcuni elementi della formazione Primavera che si aggregheranno alla prima squadra.

Al vaglio alcune strutture alberghiere dove di fatto i lupi si isolerebbero per il periodo previsto, con gli allenamenti che, in assenza di un centro sportivo, si dovrebbero svolgere allo stadio.