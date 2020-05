tmw La Serie B verso la ripartenza. Crotone: oggi gli allenamenti. Individuali e facoltativi

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Una possibile ripresa da gestire, e nessun grosso problema, a livello organizzativo, per il Crotone, che dispone di un centro sportivo di proprietà per gli allenamenti e andrebbe poi ad appoggiarsi, per il pernottamento, nell'hotel che solitamente ospita i ritiri pre gara (facilmente raggiungibile mediante la strada statale, che eviterebbe alla truppa di mister Giovanni Stroppa di attraversare anche il centro città).

Ma se per parlare di ritiro è presto, intanto, da quest'oggi, i giocatori rossoblù potranno usufruire della struttura per allenarsi in maniera individuale e facoltativa; coloro che optassero per non lavorare al campo, potranno proseguire il lavoro nelle proprie abitazioni.