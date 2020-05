tmw La Serie B verso la ripartenza. Empoli: club organizzato per la ripresa

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Possibile ripresa degli allenamenti anche per alcune squadre di calcio, ma in merito al via di sedute - rigorosamente individuali - da Empoli non giungono notizie.

Anche se il club non ha problemi per gestire la ripresa. Come ha dichiarato già un paio di settimane fa, il Ds azzurro Pietro Accardi: "Nell’ipotesi di ripartire, dal ritiro alle visite per calciatori e staff. Il centro sportivo di Monteboro, con Casa Azzurri, ci offre la possibilità di ospitare il ritiro con i nostri 25 giocatori, lo staff e quant’altro. Sanificare la struttura in precedenza, come del resto i locali del Castellani, non sarà un problema insormontabile. Ovviamente tutti dovranno prima sottoporsi a una nuova visita d’idoneità e le condizioni di salutate dovranno essere poi monitorate ogni due o tre giorni. Test e tamponi? Su questo aspettiamo indicazioni più precise".