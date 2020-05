tmw La Serie B verso la ripartenza. Entella: a Chiavari è tutto sanificato

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Massima organizzazione in casa Entella.

Il club ha già predisposto la sanificazione dello stadio “Comunale” di Chiavari, così come gli spogliatoi, e ha provveduto ad acquistare da tempo mascherine protettive e guanti; non ci sono quindi problemi nel far allenare la squadra, considerando che la struttura gode di ampi spazi e vari spogliatoi, e verrebbe ulteriormente e giornalmente sanificata. Si attende solo la fattibilità del protocollo sanitario.