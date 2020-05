tmw La Serie B verso la ripartenza. Livorno: acque agitate in campo e in società

vedi letture

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Acque movimentate in casa Livorno, con la situazione societaria che a ora preme più di quella sportiva in vista dell'eventuale ripresa: Aldo Spinelli, nei giorni scorsi, ha dichiarato che "deponiamo fiducia in Yousif e lo attenderemo fino alla scadenza della nostra gestione, dopo di che se la cessione non si dovesse concretizzare consegneremo le chiavi al sindaco".

A ogni modo, anche per gli allenamenti tutto in fase di elaborazione: il CONI di Tirrenia, quartier generale degli amaranto, non ha ancora riaperto i battenti.