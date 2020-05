tmw La Serie B verso la ripartenza. Spezia: il centro sportivo “Ferdeghini” è pronto

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Nuove misure governative per lo sport, ma da Spezia non arrivano comunicazioni ufficiali in merito alla data delle ripresa degli allenamenti.

A ogni modo, il club ligure sarebbe pronto per l'evenienza: il centro sportivo “Ferdeghini”, infatti, dispone di tutti i comfort di cui necessiterebbe la squadra, compresa una mensa. Unico neo nel quartier generale bianconero, l'assenza di camere, che andrebbero individuate in una delle strutture alberghiere della zona.