tmw La Serie B verso la ripartenza. Trapani: al momento non si registrano novità

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Non sembrano esserci sostanziali novità in casa Trapani per quel che riguarda la ripresa degli allenamenti.

Il club siciliano, che ha comunque richiamato "alla base" i calciatori che si erano allontanati (con tanto di permesso) dalla città, doveva sanificare le varie strutture per l’attuazione dei protocolli sanitari richiesti dalla FIGC, e probabilmente si è intanto mosso in tal senso.