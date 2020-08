tmw Lecce, colpo in attacco: arriva Massimo Coda. Domani le visite mediche

Grande colpo in attacco per il Lecce. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la formazione salentina ha intenzione di mettere a segno due acquisti di spessore per il reparto offensivo e di consegnare al nuovo allenatore una rosa altamente competitiva per la categoria. Il primo innesto sarà Massimo Coda, bomber che ha contribuito alla promozione in A del Benevento attualmente svincolato e desideroso di ripartire da una piazza ambiziosa, prestigiosa e calorosa. Inutile dire che Coda era uno dei giocatori più richiesti del mercato: si era parlato di sondaggi esteri, ma anche da parte di Spal e Monza, senza dimenticare che i tifosi della Salernitana sognavano un grande ritorno dopo il biennio 2015-17 ricco di soddisfazioni. È il Lecce, però, ad assicurarsi le sue prestazioni.

Nella giornata di domani, in mattinata, il calciatore sarà a Lecce per sostenere le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano, per poi firmare il contratto che lo legherà ai salentini per i prossimi due anni.