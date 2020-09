tmw Lecce, dal Bologna può arrivare Corbo: si lavora al prestito biennale

vedi letture

Trasferimento al Lecce, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per Gabriele Corbo. Il difensore classe 2000, che con il suo Bologna vanta già alcune presenze in A, è finito nel mirino dei giallorossi pugliesi, e non si esclude un prestito biennale in Salento.