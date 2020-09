tmw Lecce, Dubickas e Gallo verso il Gubbio. Tsonev torna in Bulgaria

Non solo entrate in casa Lecce. Pantaleo Corvino è al lavoro per piazzare anche i calciatori che non rientrano nel progetto giallorosso, almeno per questa stagione: in tal senso, infatti, Antonino Gallo e Edgaras Dubickas sarebbero vicinissimi al trasferimento al Gubbio. Valigie pronte anche per Radoslav Tsonev: dopo il prestito di sei mesi al Monopoli, la mezzala bulgara potrebbe tornare in patria e quindi al Levski Sofia.