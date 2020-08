tmw Lecce, ecco il primo colpo di Corvino: lunedì arriva Listkowski

vedi letture

Marcin Listkowski è pronto a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Il tanto atteso rinforzo a centrocampo lunedì arriverà nel Salento e proprio all'inizio della prossima settimana sosterrà le visite mediche di rito. E' il primo colpo dell'era Corvino bis in giallorosso, il classe '98 nelle ultime stagioni si è messo in mostra con il Pogon Szczezin: per lui due gol in trentatré presenze nell'ultimo campionato polacco.