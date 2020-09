tmw Lecce, frenata per il centrale Corbo del Bologna. Gallo verso Novara

Nelle ultime ore ci sarebbe stata una frenata nella trattativa fra Lecce e Bologna per il centrale Gabriele Corbo. Le prossime ore diventeranno così decisive per capire se il giovane difensore vestirà o meno la maglia dei salentini. In uscita intanto dal club giallorosso c'è il terzino sinistro Antonino Gallo, classe 2000, che sembra destinato al Novara in Serie C.