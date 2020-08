tmw Lecce, no a un nuovo prestito di Felici al Palermo. Rimarrà giallorosso

Un futuro a tinte giallorosse per Mattia Felici, 19enne centrocampista del Lecce. Nella stagione appena conclusa, il giocatore ha vestito la maglia del Palermo, che si è visto dire no a un nuovo prestito dal club salentino: il baby talento, infatti, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, resterà a Lecce.

Il club punta su di lui per il futuro e c'è l'ok di mister Fabio Liverani, che crede tanto nel ragazzo.