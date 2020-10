tmw Lecce, il giovane Rodriguez finalmente sbarcato in Italia. Le immagini

Pablo Rodriguez è arrivato in Italia. Il neo acquisto del Lecce era rimasto in isolamento in Spagna dopo la positività al COVID-19. Finalmente guarito, il giovane attaccante è finalmente sbarcato in Italia: questo l'arrivo della punta classe 2001 all'aeroporto di Bari.