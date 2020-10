tmw Lecce, in chiusura Manolo Portanova e John Bjorkengren

vedi letture

Doppio colpo in entrata per il Lecce. La formazione giallorossa si appresta a mettere a segno due acquisti per affidare a Eugenio Corini una squadra competitiva in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i salentini sarebbero ad un passo dal centrocampista del Falkenberg John Bjorkengren e dal difensore della Juventus Under 23 Manolo Portanova.