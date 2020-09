tmw Lecce, niente allenamenti domani per Vigorito. Il mercato incombe

Non prenderà parte agli allenamenti congiunti fra Lecce, Nardò e Fasano fissati per domani Mauro Vigorito, portiere classe 1990 dei salentini. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, non parteciperà al lavoro della formazione di Eugenio Corini in quanto al centro di alcuni rumors di mercato.