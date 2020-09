tmw Lecce, si stringe per Stepinski: individuata la formula per il suo arrivo dall'Hellas

Ore decisive per il trasferimento di Mariusz Stepinski dall'Hellas Verona al Lecce. L'attaccante polacco classe '95 è il primo obiettivo per rinforzare il suo attacco del club giallorosso che spera di chiudere questa operazione entro domani.

Stepinski ha anche altre offerte, le sta valutando, ma intanto il Lecce fa sul serio e potrebbe presto convincerlo a firmare. I due club stanno ragionando in queste ore sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione del Lecce in Serie A.