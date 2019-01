Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Cristina Guerri

Il Lecce prosegue la trattativa con il Frosinone per l'attaccante Luca Matarese. Si tratta sulla base del prestito con diritto di riscatto con il giocatore che ha già dato il via liber all'operazione. Al momento, l'unico ostacolo per sbloccare l'affare, è rappresentato dalla cifra del riscatto per la quale ancora non c'è accordo.