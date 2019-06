© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tris di pretendenti per Luca Di Matteo. Il terzino sinistro classe '88 del Lecce, protagonista della promozione in Serie B ma rimasto ai margini nell'ultima stagione, piace in Serie C: secondo quanto raccolto da TMW, sulle sue tracce vi sono Vicenza (sarebbe un ritorno, dopo aver già vestito il biancorosso in B), Alessandria e Monza.