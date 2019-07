Fonte: Dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Antonio Vitiello

È terminata da pochi minuti l’assemblea di Lega B a Milano. L’assemblea ha rigettato la proposta di modificare i play off accorciando il perimetro tra la terza e la quarta da 14 a 10 punti. Confermate invece le gare nella sosta natalizia e in quelle della Nazionale così come i turni infrasettimanali che saranno quattro (24 settembre, 29 ottobre, 3 marzo e 21 aprile).

Per quanto riguarda la Primavera 2 sono state confermate le date e deciso l’aumento delle squadre partecipanti ai play off, che passano a sei per girone per un totale di dodici e confermata la presenza del Milan e del Genoa quest’ultimo ripescato al posto del Palermo,

Per quanto riguarda i calendari la cerimonia si svolgerà ad Ascoli, che ha battuto Pisa dove ci sarà però la gara d’apertura della stagione, il 3 o il 7 agosto. La data sarà quasi certamente decisa nel corso della prossima Assemblea che si terrà l'1 agosto.

Si attende ora la nota stampa ufficiale da parte della Lega B.