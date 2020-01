Fonte: Luca Bargellini

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Livorno sarebbe a un passo dal chiudere con il Napoli per Franco Ferrari, attaccante classe '95. L'argentino in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Bari (13 presenze e un gol) in prestito e ora si trasferirà con la stessa formula in Toscana. L'affare potrebbe chiudersi già in giornata.