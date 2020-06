tmw Livorno, accordo raggiunto con Seck: in amaranto fino ad agosto. Via Ferrari

vedi letture

Dopo i prolungamenti dei contratti di Teophilus Awua e Andrea Luci, un'altra buona notizia per il Livorno, che vedrà rimanere in amaranto fino al 31 agosto anche il difensore Moustapha Seck, in prestito dalla Roma.

Notizie meno positive, invece, per l'attacco: Franco Ferrari, argentino di proprietà del Napoli, farà invece rientro alla squadra partenopea.