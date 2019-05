TMW - Livorno, anche Acri in corsa per il ruolo di direttore sportivo

Non c'è solo Leandro Rinaudo nel novero di dirigenti nel mirino del Livorno per sostituire il partente Mauro Facci. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione in lizza per la scrivania di ds nel club labronico ci sarebbe anche Guglielmo Acri, ex Ternana che proprio nelle Fere ha già avuto modo di lavorare con l'attuale tecnico dei toscani Roberto Breda.