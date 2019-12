© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Breda verso l‘esonero, il Livorno cerca un allenatore per sostituire l’attuale tecnico. Appuntamento alle ore 11 con Bepi Pillon, individuato come il sostituto ideale di Breda. Manca ancora l’intesa tra le parti, che dovrebbe arrivare dopo l’incontro di questa mattina magari sulla base di un contratto sino a fine campionato più opzione in caso di salvezza. Filtra comunque ottimismo. Pillon verso la panchina del Livorno, ore calde in casa amaranto...