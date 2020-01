TMW - Livorno, Cozzella incontra l'Inter: si valutano alcuni giovani

Fonte: Marco Conterio e Alessandro Rimi

Non c’è solo il mercato dei big – Giroud, Eriksen, Vidal e Young – in casa Inter. Nella giornata di oggi infatti il club nerazzurro ha incontrato anche l’agente Paolo Palermo e il direttore sportivo del Livorno Vittorio Cozzella. La società labronica ha sondato il terreno per alcuni giovani che potrebbero rinforzare la rosa di Paolo Tramezzani fra cui potrebbe esserci, come emerso nei giorni scorsi, anche Xian Emmers, classe ‘99, attualmente in prestito al Waasland-Beveren in Belgio.