Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Individuato il rinforzo a centrocampo. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il Livorno ha optato per Jacopo Dall’Oglio, che, con la formula del prestito semestrale dal Catania, approderà in amaranto. Il giocatore arriverà martedi in Toscana.