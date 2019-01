Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sandro Giordano

Il futuro di Denis Iapichino, difensore classe ‘90, al Livorno è quanto mai incerto. Da un lato ci sono infatti le sirene di mercato che vedono il Carpi e il LR Vicenza Virtus sulle tracce del duttile calciatore, che può agire su entrambe le fasce anche come quinto di centrocampo, dall’altra invece l’indecisione del club labronico che ancora non sembra aver deciso se cederlo o meno in questa finestra di mercato. Iapichino in questa stagione ha collezionato appena 8 presenze fra campionato e Coppa Italia.