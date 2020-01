© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il bivio di Andrea Gasbarro del Livorno, partito dalla panchina anche nell'ultima gara dei labronici, è ora tra Padova e Bari. Il giocatore è in partenza e ha già comunicato la sua volontà alla società. Si può definire in questa settimana, la trattativa si farà, in una o nell'altra direzione, in prestito con diritto di riscatto.