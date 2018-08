TMW - Livorno, in arrivo Floro Flores per l'attacco

Fonte: Michele Criscitiello

Dopo aver risolto il proprio contratto con il ChievoVerona per Antonio Floro Flores si avvicina sempre più il ritorno in Serie B. Nelle ultime ore il Livorno avrebbe superato la concorrenza dello Spezia, che nell'ultimo giorno di mercato ha messo sotto contratto Galabinov, per il centravanti classe '83 che potrebbe così rinforzare il reparto offensivo labronico.