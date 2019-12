TMW - Livorno, incontro positivo con Pillon e torna di moda Tramezzani

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ore calde in casa Livorno per il dopo Roberto Breda. L’incontro con Bepi Pillon è stato positivo anche se manca ancora l’accordo definitivo. Entro stasera dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Ma torna in corsa anche Paolo Tramezzani, che ha trovato l’accordo con l’APOEL Nicosia per la risoluzione del contratto. Corsa a due per la panchina amaranto. Spinelli sfoglia la margherita, Pillon o Tramezzani per il futuro del Livorno...