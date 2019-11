Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Arrivano aggiornamenti circa l'incontro fra Aldo Spinelli e Paolo Tramezzani per la panchina del Livorno. Secondo quanto raccolto il summit fra le parti è stato positivo, con un'intesa di massima per la stagione in corso più un'opzione per il prossimo anno in caso di salvezza. Adesso però Tramezzani deve trovare l'accordo per la risoluzione del contratto in essere con l'APOEL Nicosia. Al momento le parti risultato distanti, con possibili sviluppi attesi per la mattinata di domani.