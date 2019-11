Fonte: Alessio Alaimo

Incontro in corso per il futuro della panchina del Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è in corso di svolgimento un incontro fra Paolo Tramezzani e il presidente Aldo Spinelli per valutare un possibile approdo del tecnico sulla panchina labronica.

Qualora non si trovasse l'accordo riprenderebbe quota la candidatura di Antonio Filippini.