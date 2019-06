Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Livorno è pronto a chiudere per Michel Morganella, terzino classe '89, in uscita dal Padova. Il club labronico ha offerto un biennale allo svizzero che sembra intenzionato ad accettare nonostante le azioni di disturbo di altri club cadetti. Su tutti, come raccolto dalla nostra redazione, il Pisa che avrebbe contattato nella giornata di oggi il giocatore per provare a strapparlo ai rivali regionali. Sullo sfondo anche la Virtus Entella che ha effettuato un sondaggio.