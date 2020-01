© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano aggiornamenti su Andrea Gasbarro, centrale di casa Livorno. Il telefono di casa labronica continua a suonare. Il Bari ha adesso come priorità la sostituzione dell'infortunato Hamlili (con Corapi più Ninkovic) ma ha sempre Gasbarro come primo della lista in difesa. C'è anche il Palermo, con lui punterebbe a provare il doppio salto per una squadra vincente in C, poi il Livorno. Tramezzani lo considera adesso giocatore importante ma la sensazione è che l'avventura di Gasbarro sia ai titoli di coda.