TMW - Livorno, oggi avanti con Breda. Ma il futuro è da scrivere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ennesima sconfitta e una classifica che piange, non fanno certo stare tranquillo il Livorno, che nonostante l'entusiasmo dopo la vittoria sul Pisa - di sabato scorso - non ha saputo dare continuità a quei tre punti, ed è caduto ieri sul campo del Cittadella. 7 punti in 10 giornate, un bottino che non mette certo mister Roberto Breda in una botte di ferro, per quanto a livello di prestazione la squadra non sia da soli 7 punti. Certo, le sbavature ci sono, ma non da giustificare una graduatoria del genere.

L'avvio di campionato - Due sole vittorie, un pareggio e poi solo sconfitte: un bilancio che non fa stare sereni. Di sicuro, comunque, c'è che nel pomeriggio sarà mister Breda a dirigere la seduta di allenamento, ma patron Aldo Spinelli è piuttosto indispettito dall'andamento della squadra: un cambio forse non è imminente, ma se non ci sarà la svolta le ore del mister potrebbero anche essere contate. La gara di sabato uno spartiacque? Probabilmente si.

Il futuro - Tutto si lega al match odierno che vedrà il Trapani fronteggiare il Frosinone. Qualora i siciliani pareggiassero con i ciociari, raggiungerebbero il Livorno a pari punti, se invece vincessero lo scavalcherebbero, di due lunghezze: a ogni modo, per i labronici sarebbe ultimo posto. Con una sfida di peso alle porte: sabato pomeriggio, infatti, arriverà la Juve Stabia, in quello che oggi ha il profumo di scontro salvezza. Le Vespe sono galvanizzate dalla vittoria sul Pescara, il Livorno sembra non dipendere più solo da sè stesso, almeno moralmente: aspetto di non poco conto.