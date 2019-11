TMW - Livorno, ore di riflessione sul futuro di Breda

Fonte: Luca Bargellini

Dopo la sconfitta interna contro il Trapani, uno scontro diretto per la salvezza, in casa Livorno sono ore di riflessione sul futuro del tecnico Roberto Breda che in conferenza stampa ha allontanato le voci di possibili dimissioni. Una decisione non appare comunque imminente con la società che potrebbe prendersi la nottata prima di sciogliere le riserve sull’allenatore.