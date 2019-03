© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il confronto di lunedì a Frosinone tra la Nazionale italiana Under21 di Luigi Di Biagio e i pari età della Croazia sarà l'occasione per molti operatori di mercato di visionare alcuni dei migliori talenti emergenti del panorama internazionale. Fra questi c'è Luka Bogdan, centrale difensivo ex Catania oggi protagonista a Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per il giocatore sono attesi allo 'Stirpe' gli scout di Napoli, Atalanta, Torino e Palermo, con il Milan che invece continua a monitorare a distanza il difensore.