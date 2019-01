TMW - Livorno, per l'attacco è testa a testa fra Mraz e Moncini

Fonte: Simone Bernabei

Non c'è solo il fronte portiere caldo per il Livorno. In attesa di capire come andrà a finire il summit con la Fiorentina per Dragowski, il club labronico continua la sua caccia all'attaccante. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è testa a testa fra Samuel Mraz dell'Empoli (che verrà liberato non appena arriverà un'altra punta) e Gabriel Moncini della SPAL nel mirino del Venezia.