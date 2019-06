TMW - Livorno, Protti verso l'addio al club

Igor Protti sta per concludere la sua esperienza da dirigente al Livorno. Dopo le ultime due stagioni in cui ha ricoperto il ruolo di club manager dei toscani, le strade si separeranno e Protti probabilmente valuterà nuove opportunità da altre società. Non trova comunque nessuna conferma l'indiscrezione circolata oggi a propostito di un suo coinvolgimento come allenatore della Vastese (con Bruno Giordano ds). Peraltro Protti non ha mai fatto l'allenatore e qualora dovesse essere contattato potrebbe semmai rivestire una carica dirigenziale. Ma, come detto, l'ipotesi Vastese non ha trovato nessun tipo di riscontro.