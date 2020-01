Fonte: Claudia Marrone

Salta il ritorno in Italia di Jerry Mbakogu. L’attaccanrte nigeriano ex del Carpi e oggi all’Osijek è stato ad un passo dal Livorno. L’operazione è tramontata per la mancanza di tempi tecnici per completare un trasferimento internazionale.